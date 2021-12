Usa: crisi catene di fornitura, la Casa Bianca afferma di aver "salvato il Natale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo anticipazioni fornite dalla stampa Usa, questa settimana l'amministrazione Biden annuncerà sussidi a beneficio dei maggiori hub portuali statunitensi per 230 miliardi di dollari, nel tentativo di rafforzarne la capacità e superare così i lunghi tempi d'attesa per lo scarico delle navi portacontainer, costrette talvolta a stazionare all'ancora per settimane. Secondo la Casa Bianca, la percentuale dei container in attesa di movimentazione da più di otto giorni presso i porti di Los Angeles e Long Beach si è ridotta del 49 per cento dall'inizio di novembre: Los Angeles e Long Beach sono i due maggiori hub logistici della Costa occidentale Usa, su cui grava il 40 per cento delle importazioni nazionali di container. Il prezzo per la movimentazione di un container dalla Costa occidentale Usa all'Asia è calato in media del 25 per cento rispetto a settembre, secondo i dati del portale online Freightos. (Nys)