Afghanistan: Usa allentano restrizioni per consentire invio aiuti umanitari

- L’amministrazione degli Stati Uniti guidata dal presidente Joe Biden ha adottato misure per rendere più facile l’invio degli aiuti umanitari in Afghanistan, alla luce delle gravissime condizioni economiche in cui si trova il Paese ed evitarne il totale collasso. In una nota, il dipartimento del Tesoro ha affermato che le misure daranno alle organizzazioni umanitarie statunitensi e internazionali più libertà di operare nel Paese, consentendo al contempo agli Stati Uniti di mantenere la pressione economica sui talebani. "Gli Stati Uniti sono il più grande fornitore di assistenza umanitaria in Afghanistan", ha dichiarato in una nota Wally Adeyemo, vice segretario del Tesoro. "Ci impegniamo a sostenere il popolo afghano, motivo per cui il Tesoro sta adottando queste misure aggiuntive per facilitare l'assistenza", ha aggiunto. Diplomatici e attivisti hanno affermato che i cambiamenti potrebbero non essere sufficienti per salvare l'Afghanistan da quelli che un funzionario delle Nazioni Unite ha definito "livelli scioccanti di bisogno e sofferenza". La crisi umanitaria in Afghanistan ha messo l'amministrazione Biden sulla difensiva tre mesi dopo che i talebani hanno preso il potere e le forze Usa e internazionali hanno lasciato il Paese. Le sanzioni statunitensi e internazionali progettate per tagliare i talebani fuori dal sistema finanziario internazionale hanno lasciato l'intero Paese con una carenza di liquidità, paralizzando banche e imprese e facendo impennare i prezzi di tutti i prodotti. (Nys)