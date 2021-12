Venezuela: forze di governo presentano legge di riforma della Corte suprema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a prevedere una riduzione del numero di magistrati, oggi 32, il testo prevede anche diverse modalità di selezione degli stessi e un riordino delle competenze delle varie Sale. La riforma, ha detto il presidente dell'An, è pensata per ripristinare "l'istituzionalità" dei poteri pubblici in Venezuela, portando avanti il processo di riforma della giustizia al pari di quelle sul Codice di procedura penale, la legge sullo Statuto della polizia, dei diritti delle donne, della legge sulla Commissione giustizia e libertà e sicurezza personale, tutte già discusse in Aula. (segue) (Vec)