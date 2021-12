Roma: Gualtieri, con Raggi passaggio di consegne corretto, ora fase unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ex sindaco di Roma

20 luglio 2021

- Il passaggio di consegne con Virginia Raggi "è stato corretto, istituzionale: ho scelto di guardare in avanti, non ho fatto e non faccio polemiche o accuse sul passato. Quello che ci dovevamo dire ce lo siamo detto in campagna elettorale. Adesso cerchiamo di collaborare tutti, maggioranza e opposizione per rilanciare Roma. Ho anche cercato di coinvolgere tutte le forze, offrendo loro le presidenze di alcune commissioni su grandi temi istituzionali come Expo e Giubileo. Ora è la fase dell'unità''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tg2 Post. "I cittadini non sono interessati alle polemiche o alle risse, credo che adesso sia la fase dell'unità", ha concluso il sindaco.(Rer)