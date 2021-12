Usa: Biden, bene ok Fda a farmaco anti-Covid di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha salutato positivamente l’approvazione della pillola anti-Covid elaborata da Pfizer da parte della Food and drug administration (Fda, l’agenzia Usa che regola i prodotti sanitari e alimentari). Il capo dello Stato ha fatto sapere che 250 mila dosi del farmaco saranno disponibili già a gennaio, lasciando intendere che “se giustificato” si potrà attivare per la distribuzione il Defense Production act (già attivato per la gestione della pandemia). (segue) (Nys)