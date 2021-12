Argentina: Covid, impennata di contagi con 11.121 casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 11.121 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore l'Argentina ha registrato mercoledì un record di contagi che non si toccava dal 12 agosto scorso. Il dato fornito dalle autorità sanitarie rappresenta una decisa impennata rispetto alla media registrata nelle ultime settimane attestata sui 5.500 casi e conferma ad ogni modo una tendenza all'espansione del virus iniziata già da alcuni mesi. Il tasso di positività dei test è stato del 16,4 per cento, e ha superato per il quarto giorno consecutivo il livello del 10 per cento raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Rimane contenuto ancora il numero dei decessi in relazione ai contagi, con 11 persone morte nelle ultime 24 ore a causa dell'infezione Covid-19. Dall'inizio della pandemia il numero dei casi in Argentina è di 5.415.501, mentre le vittime dell'infezione sono in totale 116.964. In tale contesto il governo ha decretato l'introduzione del green pass a partire dal 1mo gennaio 2022.(Abu)