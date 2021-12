Usa-Malta: dipartimento di Stato sanziona due politici del governo Muscat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha imposto sanzioni a danno di Konrad Mizzi e Keith Schembri, rispettivamente ex ministro dell'Energia ed ex capo di gabinetto del primo ministro Joseph Muscat, già capo del governo di Malta. E’ quanto si legge in una nota del dicastero, nella quale si spiega che le sanzioni sono motivate dal coinvolgimento di Mizzi e Schembri in casi di corruzione. I due avrebbero usato la loro influenza politica per trarne vantaggio a livello personale. "Ci sono informazioni credibili che Mizzi e Schembri siano stati coinvolti in uno schema di corruzione che prevedeva l'aggiudicazione di un contratto governativo per la costruzione di una centrale elettrica e dei relativi servizi in cambio di tangenti. Le loro azioni hanno minato lo stato di diritto e la fiducia del pubblico maltese nelle istituzioni democratiche e nei processi pubblici del loro governo”, spiega il comunicato di Washington. Mizzi e Schembri non potranno accedere al territorio degli Stati Uniti per effetto delle sanzioni.(Nys)