Imprese: TikTok supera Google come piattaforma più popolare nel 2021

- Il popolare social network cinese TikTok ha superato Google come piattaforma più popolare nel 2021. E’ quanto emerge dai dati raccolti da Cloudflare, una società che si occupa di sicurezza cibernetica e monitoraggio del traffico web, citati dal sito statunitense “Axios”. La piattaforma di condivisione video TikTok è diventata molto popolare nel 2021 superando nel traffico veri e propri giganti del web come Google, Facebook, YouTube e Netflix. Google e Facebook, quest’ultimo di proprietà della società Meta, stanno tentando di recuperare il vantaggio perso, svelando funzionalità simili alla piattaforma cinese come i Reels di Instagram. TikTok è passato dal settimo al primo posto nella classifica dei migliori domini di Cloudflare nel 2021 e quest'anno ha anche battuto Facebook nei domini dei social media, conquistando il primo posto. Cloudflare afferma di utilizzare "una gamma di dati sui modelli di traffico Internet globale" per calcolare le sue classifiche, ma non chiarisce esattamente come arriva alla sua lista. La società, spiega “Axios”, ha anche raccolto dati solo per alcuni mesi alla fine del 2020 rispetto a tutto l'anno nel 2021, quindi non è un confronto perfetto.(Nys)