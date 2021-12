Covid: Aifa, via libera a vaccino Novavax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione tecnico-scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco, nella riunione di oggi, ha approvato l'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (Novavax), rendendolo disponibile nell'intera indicazione autorizzata da Ema per i soggetti di età uguale o superiore ai 18 anni. Lo si legge in una nota dell'Aifa. La vaccinazione prevede un ciclo vaccinale primario di due dosi a distanza di tre settimane l'una dall'altra. I dati disponibili sul vaccino Nuvaxovid hanno mostrato una efficacia di circa il 90 per cento nel prevenire la malattia Covid-19 sintomatica anche nella popolazione di età superiore ai 64 anni. Il profilo di sicurezza si è dimostrato positivo - continua il Cts -, con reazioni avverse prevalentemente di tipo locale. (Com)