Germania: Fdp favorevole a secondo mandato del presidente Steinmeier

- Il Partito liberaldemocratico (Fdp) è favorevole a un secondo mandato del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeir, che cesserà dall'incarico il 18 marzo 2022. Su Twitter, il leader della Fdp e ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner, ha affermato che Steinmeier è “una personalità eccezionale e, in tempi di polarizzazione sociale, ha contribuito alla coesione del Paese”. Lindner ha aggiunto di vedere con “simpatia e grande rispetto” la disponibilità di Steinmeier, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), per un secondo mandato presidenziale. A Sua volta, il capogruppo della Fdp al Bundestag, Christian Duerr, ha dichiarato che, soprattutto in tempi di crisi, un presidente tedesco dovrebbe avere “un effetto riconciliatore e integrare”. Duerr ha proseguito: “Durante la pandemia di coronavirus, Frank-Walter Steinmeier ha cercato il dialogo con i cittadini, ha garantito la continuità e sono sicuro che guiderà in modo affidabile il Paese attraverso questa crisi nel suo secondo mandato”. A maggio scorso, il capo dello Stato tedesco ha annunciato l'intenzione di continuare nell'incarico, ottenendo l'immediato appoggio della SpD. Il Bundestag, dove socialdemocratici, liberaldemocratici e Verdi hanno la maggioranza, eleggerà il prossimo presidente della Germania il 13 febbraio 2022. a fronte dell'appoggio di SpD e Fdp per Steinmeier, risalta l'assenza di una posizione chiara degli ecologisti sulla questione. (Geb)