20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il commissario straordinario dell'emergenza Covid-19 Gen. Francesco Paolo Figliuolo, visitano il centro vaccinale pediatrico presso Explora Museo dei bambini. Partecipano l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e il direttore generale Asl Roma 1 Angelo Tanese. L'evento si svolge a Roma – Explora Museo dei bambini - Via Flaminia, 80. (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho e il direttore della Dia, Maurizio Vallone firmano un protocollo per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata e per assicurare il successo nell’attuazione delle procedure di appalto relative al Pnrr e dei programmi operativi 2014-2020 di Fesr, Fse, Feasr e del Piano sviluppo e coesione (Psc). All'vento interviene anche Luciana Lamorgese, Ministero dell'Interno. L’evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. L’evento si svolge a Roma, presso la sede della Direzione nazionale antimafia, Via Giulia 52. (ore 15)(Rer)