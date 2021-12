Covid: Gualtieri lancia appello a genitori, vaccinare i propri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Per quanto riguarda l'andamento della pandemia "sono molto preoccupato per le scuole. Rivolgo un appello ai genitori: è importante vaccinare i propri figli, anche quelli piu piccoli". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tg2 Post. "Vaccinazioni e mascherine sono fondamentali per proteggere la nostra salute", ha concluso. (Rer)