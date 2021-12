Usa-Ue: colloquio Blinken-Borrell, focus su Ucraina e sfide poste da Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno riaffermato il loro continuo impegno a rafforzare il partenariato Usa-Ue e a lavorare insieme per affrontare le sfide condivise. I due hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata per sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno riaffermato che qualsiasi ulteriore aggressione militare russa contro Kiev avrebbe enormi conseguenze per la Federazione russa. Blinken e Borrell hanno anche evidenziato le loro preoccupazioni condivise sull'escalation di pressione politica e della coercizione economica da parte della Repubblica popolare cinese (Rpc) contro la Lituania, che stanno avendo un impatto sia sulle società statunitensi che su quelle europee. Le parti hanno infine sottolineato la comune solidarietà alla Lituania di fronte al comportamento coercitivo di Pechino e si sono impegnati a lavorare insieme per rafforzare la resilienza economica.(Nys)