Usa: Biden firma legge per "rafforzamento" polizia del Campidoglio

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un disegno di legge che rende più facile per la polizia del Campidoglio di Washington richiedere assistenza di emergenza alla Guardia nazionale. Lo ha annunciato la Casa Bianca. La legge sull'assistenza della polizia del Campidoglio del 2021 consente al capo del corpo di sicurezza di richiedere assistenza alla Guardia nazionale del distretto di Columbia o alle forze dell'ordine federali in caso di emergenza senza previa approvazione del Consiglio di polizia del Campidoglio. La legislazione, approvata dal Congresso la scorsa settimana, si basa sulle raccomandazioni formulate in un rapporto pubblicato dalle commissioni per le regole del Senato e per la Sicurezza interna a giugno, in seguito ai fatti del 6 gennaio scorso, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha preso d’assalto il Congresso per interrompere la certificazione del voto elettorale. "Il nostro rapporto ha rilevato che gli agenti di polizia del Campidoglio e i loro partner delle forze dell'ordine sono stati lasciati soli a difendere il Campidoglio e la nostra stessa democrazia dai violenti sovversivi, mentre il capo della polizia del Campidoglio ha vissuto ritardi nell'ottenere l'approvazione per richiedere aiuto alla Guardia Nazionale", ha affermato la senatrice democratica Amy Klobuchar, presidente della commissione per le regole e l'amministrazione del Senato. L’iniziativa di legge arriva mentre incombono domande sul perché la Guardia Nazionale non sia arrivata al Campidoglio se non alcune ore dopo l'attacco. Si avvicina, inoltre, il primo anniversario della rivolta, durante il quale l’ex presidente Trump ha annunciato che terrà un discorso alla nazione in merito ai fatti della scorsa Epifania.(Nys)