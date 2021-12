Legge Bilancio: Iv, ecco il pacchetto di emendamenti dedicati alle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pacchetto di emendamenti alla legge di Bilancio "dedicati alle donne, dal contrasto alla violenza alla promozione della parità di genere. Dal fondo da 2 milioni di euro destinato ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza ed ulteriori 2 milioni di euro per finanziare interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, alla Certificazione di parità di genere con un fondo di 5 milioni nel 2022 che permetta alle aziende di acquisire la formazione specifica e propedeutica all'ottenimento di tale certificazione al fine di ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro". Lo si legge in una nota dell'ufficio stampa di Italia viva. "Sono stanziati 5 milioni per il 2022 per le case rifugio, al fine di potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli - continua la nota -. Per accompagnare concretamente il percorso di emancipazione personale delle donne che escono da situazioni di violenza domestica e consentire loro l'indipendenza economica vengono stanziati 5 milioni di euro per finanziare la misura del 'reddito di libertà'". (Com)