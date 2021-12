Egitto: ministro Finanze, costo trasporto grano importato aumentato a 11-15mila dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo del trasporto del grano importato dall'Egitto è passato da 700-1000 dollari per tonnellata a 11-15mila dollari, secondo quanto ha riferito il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, parlando all’emittente di Stato egiziana. "Stiamo importando l'inflazione dall'estero dopo che il prezzo del grano è raddoppiato", ha affermato Maait. L'Egitto è il più grande importatore di grano al mondo e nel 2020 ha acquistato circa 12,9 milioni di tonnellate per un valore di 3,2 miliardi di dollari, rispetto alle 12,5 milioni di tonnellate del valore di 3 miliardi di dollari del 2019, secondo i dati dell'Agenzia centrale per le statistiche. Nel 2021, le importazioni di grano acquistato direttamente dallo stato hanno raggiunto, le 5,5 milioni di tonnellate a cui si aggiungono 3,5 milioni di tonnellate acquistate direttamente dagli agricoltori. La domanda dei principali importatori di grano è in aumento, a fronte della mancanza di forniture globali a causa del maltempo che quest'anno ha danneggiato i raccolti nei principali Paesi esportatori.(Cae)