Vitalizi: Taverna (M5s), Senato conferma che vanno tagliati, avevamo ragione

- La decisione del Consiglio di Garanzia del Senato "sui ricorsi presentati dagli ex parlamentari sul taglio dei vitalizi conferma che il M5s aveva ragione su tutta la linea. I vitalizi vanno tagliati e il ricalcolo effettuato mantiene integra la delibera voluta dal Movimento, dopo tre anni di applicazione, il cui obiettivo era proprio quello di modulare gli importi. Grazie a noi, dunque, quelle somme che la vecchia politica non voleva toccare saranno ricalcolate col metodo contributivo, come avviene per tutte le persone 'normali'. In questo modo ci saranno finalmente quei tagli che i cittadini, a ragione, chiedono da sempre". Lo scrive su Facebook la senatrice del Movimento cinque stelle, Paola Taverna, vicepresidente dell'Assemblea di palazzo Madama. (Rin)