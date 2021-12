Usa: terrorismo, sanzioni contro presunti affiliati ad Al-Qaeda in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito due presunti affiliati all'organizzazione terroristica Al-Qaeda nella lista di persone sottoposte a sanzioni internazionali. Lo riferisce lo stesso governo statunitense in una nota pubblicata dall'ambasciata Usa a Brasilia. Come conseguenza delle sanzioni le proprietà e società riconducibili agli individui negli Stati Uniti saranno congelati e segnalati all'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac). Inoltre, verranno congelati i beni di tutte le società che sono possedute, direttamente o indirettamente, per il 50 per cento o più da o più delle persone inserite nella lista. (segue) (Nys)