Difesa: Iran installerà sistema antimissilistico su torrette dei carri armati T72M

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Iran installerà un sistema antimissilistico sulle torrette dei carri armati T-72M per proteggerli dagli attacchi. Lo riferisce l’agenzia semigovernativa iraniana “Fars” che cita un rapporto delle forze di sicurezza diffuso dopo le importanti manovre militari in corso questa settimana nelle provincie meridionali del Paese, in particolare quella di Bushehr, dove ha sede l’unica grande centrale nucleare del Paese. La decisione di montare sistemi di difesa antimissile anche sulle torrette dei carri armati giunge dopo che gli Stati Uniti hanno fatto di intendere di essere pronti ad eventuali alternative nel caso in cui fallissero i negoziati per il rilancio dell’accordo sul nucleare iraniano in corso a Vienna. "Il sistema è stato testato e sarà installato sulle torrette dei carri armati. Sarà in grado di deviare tutti i tipi di missili bloccando i loro sistemi", ha affermato la “Fars”, nel terzo giorno di manovre militari di terra e di mare in tre delle province meridionali. L'agenzia ha anche riferito che il capo delle forze di terra dei Guardiani della rivoluzione iraniana, il generale Mohammad Pakpour, ha affermato che il cannone principale dei carri armati ha una gittata di tre chilometri e capacità notturne di precisione.(Res)