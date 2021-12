Covid: domani cabina regia governo, ecco le principali ipotesi allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Obbligo di mascherina all'aperto, con l'adozione di dispositivi di protezione individuale come le Ffp2 al chiuso, sui mezzi pubblici, al cinema o nei teatri. Tamponi per i vaccinati in occasione di partite di calcio o di altri eventi particolarmente affollati. Durata del certificato verde ridotta da nove a sei mesi. Sono alcune delle ipotesi che domani saranno oggetto, in mattinata, della cabina di regia dell'esecutivo, in vista del Consiglio dei ministri previsto sempre per domani, nel pomeriggio. Cdm al termine del quale dovrebbe essere varato un decreto legge con le nuove disposizioni per contrastare il Covid-19. "L'esperienza insegna che uno può sperare che le cose vadano per il meglio, ma in realtà deve prepararsi al peggio. Uno degli errori fatti dai governi è credere che l'epidemia non sarebbe arrivata da loro e, nel caso, con meno intensità", ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno per poi aggiungere: "Non sono uno scienziato, ma sono incline a pensare il peggio e dunque ad agire in anticipo per difendere quel poco di normalità conquistata". "Sappiamo che l'efficacia del vaccino cala a cinque mesi, quindi potrebbe essere anticipata la terza dose o la possibilità di prenotare la terza dose per alcune fasce di età, così come è possibile che si riduca la durata del green pass", ha affermato dal canto suo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. (Rin)