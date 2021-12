Venezuela: forze di governo presentano legge di riforma della Corte suprema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni interne e diverse agenzia internazionali hanno contestato la nomina di 13 dei 32 magistrati titolati, e di 21 supplenti, perché avvenuta a fine dicembre 2015 da parte dell'Assemblea nazionale - allora controllata dalle forze di governo - ma senza dare la prelazione alle opposiozni. La riforma sarà studiata da vicino dalla Corte penale internazionale (Cpi) che sta indagando sula presunta violazione dei diritti umani in Venezuela. Il tribunale vuole in particolare fare luce sull'impunità e l'inazione del governo rispetto alle denunce presentate: l'efficenza del sistema giustizia è in questo senso cruciale per capire in che modo il Paese riesce a rispondere alla domanda di non impunità. (Vec)