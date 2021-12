Usa-Qatar: colloquio tra Blinken e Al Thani, focus su sviluppi in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che il capo della diplomazia Usa si è congratulato con il popolo del paese arabo per la recente celebrazione della Giornata nazionale del Qatar e ha ringraziato Doha per il suo continuo lavoro di assistenza al transito sicuro dall'Afghanistan di cittadini statunitensi, residenti permanenti legali e afghani "verso i quali abbiamo un impegno speciale", spiega la relativa nota ufficiale. Le parti hanno anche passato in rassegna gli ultimi sviluppi riguardanti l'Afghanistan.(Nys)