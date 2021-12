Usa: assalto al Congresso, membro gruppo estremista Proud Boys si dichiara colpevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matthew Greene, membro del gruppo di estrema destra dei Proud Boys, si è dichiarato colpevole delle accuse di cospirazione in riferimento ai fatti del 6 gennaio scorso, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Donald Trump ha fatto irruzione al Campidoglio di Washington per interrompere la certificazione del voto elettorale. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che si tratta di uno dei casi più importanti contro i gruppi di estrema destra che il dipartimento di Giustizia sostiene abbiano pianificato di prendere d'assalto Capitol Hill. Greene, 35enne di Syracuse (New York) è il primo dei Proud Boys a dichiararsi colpevole e potrebbe fornire informazioni vitali alle indagini del governo poiché dovrebbe collaborare. Considerato il suo ruolo nell’insurrezione, Greene è stato anche accusato di ostruzione a danno di un procedimento ufficiale. Anche di questa accusa si è dichiarato colpevole e adesso rischia fino a 51 mesi di carcere, secondo il patteggiamento letto ad alta voce durante un'udienza presso la corte federale di Washington Dc. Greene ha inoltre accettato di pagare 2 mila dollari come risarcimento per i danni arrecati al Campidoglio.(Nys)