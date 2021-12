Usa: terrorismo, sanzioni contro presunti affiliati ad Al-Qaeda in Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mirino del governo statunitense sono finiti Mohamed Sherif Mohamed Awadd e Ahmad Al-Khatib, accusati, ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224, di aver "materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario o tecnologico o beni o servizi a sostegno di Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, a sua volta inserito nella lista dei terroristi del governo statunitense nel 2019, per aver agito per conto o per conto di Al Qaeda. In particolare Mohamed Sherif Mohamed Awadd "è arrivato in Brasile a metà del 2018 e ha ricevuto bonifici bancari da altri associati di al Qaeda in Brasile. Alla fine del 2018, Awadd ha svolto un ruolo significativo in un gruppo affiliato ad al-Qaeda con sede in Brasile ed è stato coinvolto nella stampa di valuta contraffatta. Awadd è l'unico azionista e fa parte della direzione di Home Elegance Comercio de Moveis, un'azienda di mobili con sede a San Paolo". (segue) (Nys)