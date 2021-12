Covid: Boccia (Pd), 2021 per italiani anno faticoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il 2021 è stato "un anno molto duro, faticoso e impegnativo per tutti gli italiani. Il governo, con il sostegno del Partito democratico, ha fatto il massimo per fronteggiare l'emergenza sanitaria e rilanciare l'economia. Nel 2022 la politica avrà il compito di eleggere un presidente della Repubblica che sia garante dell'unità nazionale". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, rilasciando alcune dichiarazioni per i telegiornali della sera. (Rin)