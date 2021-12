Lavoro: assessore Lazio, su azienda Lombardini sottoscritto verbale di incontro con le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come annunciato ieri, dopo aver preso atto che l'accordo sottoposto a referendum ha avuto esito positivo anche da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, è stato sottoscritto oggi il verbale di incontro tra la Regione Lazio, il Mise, i rappresentanti istituzionali di Rieti e Cittaducale, l'azienda Lombardini/Kolher, i sindacati e Gisaf Industrial srl del gruppo hg (Imr)". Così in una nota l'assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "La Regione Lazio e le altre Istituzioni di Rieti e Cittaducale, pur non essendo state coinvolte nella fase di individuazione del soggetto cui cedere l'azienda, hanno preso atto dell'esito positivo del referendum e hanno apprezzato che nell'accordo siano state espressamente riportate le indicazioni da noi poste circa il conseguimento di un percorso di reindustrializzazione da parte dell'azienda subentrante con salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità - continua la nota della Regione Lazio -. Come Istituzioni inoltre sottolineiamo la necessità che le aziende mantengano gli impegni contenuti nell'accordo e ribadiamo l'obiettivo che il piano industriale rappresenti un investimento di lungo termine che costituisca le basi per un futuro produttivo sul territorio reatino. A tal fine continueremo a monitorare l'andamento del percorso e l'avanzamento del Piano Industriale alla base della riconversione del sito produttivo".(Com)