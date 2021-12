Roma: Gualtieri, dimissioni Calenda scelta legittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Le dimissioni di Carlo Calenda dal Consiglio comunale di Roma "è una scelta legittima, lo aveva già detto in campagna elettorale di non poter fare due cose contemporaneamente, il parlamentare europeo e il consigliere comunale: ha fatto la sua scelta e la rispetto". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tg2 Post. "Voleva fare il sindaco, non è stato eletto. È una scelta legittima", ha concluso il sindaco. (Rer)