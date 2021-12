Energia: Arrigoni (Lega), ambientalismo ideologico ha affossato finanziamento polo stoccaggio CO2 Ravenna, Pd incoerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Paolo Arrigoni, responsabile del dipartimento Energia della Lega, rileva che "dopo la colpevole astensione in commissione al Senato che ha affossato il finanziamento dell'impianto di Ravenna per la cattura, lo stoccaggio e il riutilizzo della CO2, il Pd deve decidere da che parte stare e non può più tenere il piede in due scarpe. Sposa l'ambientalismo ideologico della sinistra radicale e dei Cinque stelle - continua in una nota - oppure sta con i propri sindaci del territorio e i lavoratori del polo tecnologico-energetico di Ravenna? Il fondo per la transizione industriale voluto dal governo e in particolare dal ministro Giorgetti era un'occasione importante di investimento con l'obiettivo di un polo sviluppato, al pari di altri in Europa che sono ritenuti tasselli cruciali per abbattere le emissioni industriali. Purtroppo ora rischia di essere fermato per mancanza di visione strategica e contrarietà ideologica da parte di Pd, Leu e M5s che sono tenute a renderne conto ai cittadini". Il parlamentare aggiunge: "Lo sviluppo dello stoccaggio di anidride carbonica può portare a soluzioni innovative che consentiranno di decarbonizzare anche i settori hard to abate e di produrre l'idrogeno blu come carburante alternativo e al largo di Ravenna potrebbe costituirsi uno dei più grandi centri al mondo per lo stoccaggio della CO2, con importanti ricadute in termini occupazionali. Inoltre l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha evidenziato come l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050 sarà conseguito anche grazie all'apporto decisivo della CCUS, dunque è assurda questa contrarietà da parte degli ambientalisti di facciata ai quali il Pd si accompagna". (Com)