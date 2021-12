Energia: accordo tra operatori ucraino e ungherese per aumento capacità import gas dell'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli operatori ucraino (Gts) e ungherese (Fgsz) di sistema per il trasporto del gas hanno firmato un accordo su capacità garantite aggiuntive di trasporto quotidiano fino a 8 milioni di metri cubi di gas dall'Ungheria all'Ucraina, che aumenteranno la capacità d'importazione totale a 35 milioni di metri cubi di gas al giorno. Lo ha dichiarato il direttore dell'operatore ucraino Gts, Sergiy Makogon. "La cosa più importante in questo accordo è la creazione per la gli operatori interni della possibilità di accesso al gas dal terminal Gnl dell'isola di Krk (Veglia, in Croazia) e, di conseguenza, la diversificazione delle fonti per le forniture di gas in Ucraina", ha spiegato Makogon scrivendo su Facebook.(Res)