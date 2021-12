Governo: Gasparri (FI), anteporre bene Paese a ambizioni personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Già l’esame della legge di Stabilità è stato faticoso con Draghi a palazzo Chigi. Altri non riuscirebbero a tenere insieme una maggioranza di emergenza così eterogenea. Siamo in perdurante emergenza Covid e con un Pnrr tutto da attuare. Anteporre a queste priorità ambizioni personali sarebbe in contraddizione con lo spirito di servizio che caratterizza chi oggi guida il governo. Di questo devono essere consapevoli tutti. E su questo interesse prioritario del Paese bisogna essere chiari". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia. (Rin)