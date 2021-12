Scuola: assessore Roma incontra studenti, impegno a tavolo permanente, loro istanze al ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alla scuola di Roma Claudia Pratelli e il delegato del sindaco alle politiche giovanili, Lorenzo Marinone, hanno incontrato oggi i ragazzi e le ragazze in mobilitazione, in Campidoglio, prendendo l'impegno "a trasformare questa occasione in un appuntamento ricorrente e a farci portavoce presso il Ministero e la Città metropolitana di Roma delle loro istanze". Lo dichiarano Pratelli e Marinone, a margine dell'incontro avvenuto oggi con gli studenti e le studentesse di Roma: 80 tra ragazzi e ragazze in rappresentanza di circa 50 scuole superiori. "Siamo convinti che sia compito delle Istituzioni ascoltare e trovare risposte alle domande che ci vengono poste dalle nuove generazioni. Si tratta di questioni importanti, che devono stare sul tavolo della politica e nell'agenda del governo - continua la nota -. I ragazzi e le ragazze chiedono una scuola a misura di studente, aperta anche il pomeriggio, sicura e punto di riferimento aggregativo, che parli di parità di genere, di educazione sessuale, di diritti, didattica interattiva ed educazione civica. Denunciano la mancanza di socialitá a scuola e chiedono di discutere di come organizzare la vita scolastica al tempo del Covid, sollevando questioni di salute mentale e di un necessario supporto psicologico, ma anche il grande tema dei trasporti inadeguati e degli ingressi scaglionati. Parlano dell'esigenza di riqualificare gli edifici scolastici e di risolvere problemi che sono annosi. Seppure Roma Capitale non ha competenza stretta sulle rivendicazioni poste, abbiamo, dunque, voluto aprire un canale di confronto, perché da parte nostra c'è la volontà di mettere in campo un approccio onesto, leale e trasparente, che stia al merito delle rivendicazioni. Chiederemo tavoli al Miur e alla Città metropolitana. Il percorso è appena iniziato e intendiamo mantenerne il passo", concludono.(Com)