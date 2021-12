Covid: M5s, tamponi a vaccinati siano gratuiti o si rischia di indebolire campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari sociali affermano: "Come abbiamo sempre sostenuto dall’inizio della pandemia, tutte le misure adottate per contrastare il Covid devono seguire le indicazioni della comunità scientifica, oltre che i principi di adeguatezza e proporzionalità. In questi mesi - continuano in una nota - l’emergenza Covid ci ha insegnato che, di fronte a una minaccia così seria, nessuna misura può essere esclusa e dunque è giusto che la cabina di regia convocato dal presidente del Consiglio Mario Draghi per domani abbia all’ordine del giorno, dato il forte aumento dei contagi e la quarta ondata in atto, l’adozione di ulteriori misure restrittive per affrontare i prossimi mesi invernali". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Riguardo all’ipotesi di estensione dell’obbligo di tampone ai vaccinati per lo svolgimento di alcune specifiche attività, al momento non ci sembra la strada maestra da seguire e ci auguriamo che grazie alle misure di contenimento messe in atto sinora questa eventualità possa essere scongiurata .Tuttavia, qualora la comunità scientifica indichi la necessità di prendere questa misura, riteniamo che il costo dei test Covid non debba gravare sui cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale ma debba essere a carico dello Stato. È una strada di buon senso - concludono - che avrà inoltre il vantaggio di non indebolire la campagna vaccinale". (Com)