Pnrr: online avviso pubblico da 200 milioni di euro per efficientamento energetico di cinema e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Cultura "è al lavoro per vincere la sfida del Recovery". Lo afferma il ministro Dario Franceschini nel giorno in cui la Direzione generale spettacolo ha pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e per la riduzione dei consumi energetici nelle sale di teatri e cinema, pubblici e privati, da finanziare con 200 milioni di euro a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche sull'intero territorio nazionale. Al fine di assicurare una distribuzione dei fondi in linea con quanto previsto nel Pnrr, il 40 per cento delle risorse complessive dell'investimento sarà riservato alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna). ​Per partecipare - si legge in una nota - sono richiesti i seguenti requisiti: il possesso della capacità operativa e amministrativa alla realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini stabiliti; l'assenza di cause ostative di natura giuridica o finanziaria alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni; l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria; il possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (Ue, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (Ue) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, con particolare riferimento alla prevenzione di conflitti di interessi, frodi e corruzione; di non risultare impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014; di non essere sottoposto a procedure concorsuali e di essere in regola con gli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; di possedere la capacità di contrarre con la Pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente; che la sala teatrale o la sala cinematografica è annualmente utilizzata a fini culturali per almeno l'80 per cento del tempo o della sua capacità. (segue) (Com)