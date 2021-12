Roma: sindacati, sottoscritto contratto della dirigenza, tappa significativa per rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre 10 anni le organizzazioni sindacali sono giunte, in data odierna, alla sigla del contratto integrativo della dirigenza di Roma Capitale. Lo dichiarano in una nota D'Emilia, Cosentino, Croce segretari di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. "Esito di una trattativa serrata e aperta ai contributi di parte sindacale, il testo sottoscritto comporta, oltre gli aggiornamenti legati al Ccnl del 17/12/2020, alcune significative e importanti novità - continuano i sindacalisti -. Oltre la rivalutazione delle spettanze retributive, trovano definizione elementi chiari e definiti relativi alle assegnazioni funzionali, strettamente connessi alle varie componenti della nuova macrostruttura capitolina. Pertanto il raggiungimento degli obiettivi sarà legato a criteri oggettivi e trasparenti". I sindacati ritengono "che il risultato odierno rappresenti una tappa significativa nell'opera di rilancio della macchina capitolina, che ovviamente dovrà coinvolgere tutti i dipendenti in un'ottica di complessiva valorizzazione delle professionalità esistenti".(Com)