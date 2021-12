Giustizia: Cioffredi (Regione Lazio), buon lavoro a Lo Voi, grazie infinite a Prestipino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sincero buon lavoro al nuovo Procuratore della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi, un magistrato dotato di grande esperienza, competenza e rigore nella lotta alla criminalità organizzata". Così in una nota il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. "Grazie infinite al Procuratore uscente Michele Prestipino protagonista di una stagione inedita di lotta alle mafie nella Capitale - aggiunge Cioffredi -. Il suo lavoro di squadra, con i magistrati della Dda e delle Forze di Polizia, è riuscito a restituire a Roma una nuova lettura degli scenari criminali da cui ripartire per rafforzare gli anticorpi nella società".(Com)