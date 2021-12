Governo: Salvini, ritengo che debba andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il Paese "ha bisogno di un governo totalmente concentrato sul taglio delle tasse e sul costo dell'energia - luce e gas -. Ritengo che un governo che ha ben lavorato, guidato da una personalità autorevole come Mario Draghi, debba andare avanti perché se togli la casella più importante a questo governo, 'del doman non v'è certezza'. Conto di lavorare per questa squadra e per questo Paese. Stiamo lavorando bene così". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti all'uscita dal Senato. (Rin)