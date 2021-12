Usa: terrorismo, sanzioni contro presunti affiliati ad Al-Qaeda in Brasile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'imposizione di sanzioni verso questi individui aiuterà a negare ad Al Qaeda l'accesso al settore finanziario formale per generare entrate a sostegno delle sue attività", ha affermato il direttore dell'Ofac, Andrea Gacki. Dal canto suo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha sottolineato che "le attività di questa rete con sede in Brasile dimostrano che al Qaeda rimane una pervasiva minaccia terroristica globale. Siamo impegnati a lavorare con partner stranieri, incluso il Brasile, per smantellare le reti di sostegno finanziario di al Qaeda", ha affermato in una pubblicazione su Twitter. (segue) (Nys)