Brasile: Rio de Janeiro, via libera a Carnevale e vaccinazione infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato scientifico municipale per la lotta alla Covid-19 (Ceec), organismo consultivo del dipartimento di Sanità della città di Rio de Janeiro, in Brasile, ha fornito parere favorevole allo svolgersi del carnevale 2022 e alla vaccinazione dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Quanto a Carnevale, i cui festeggiamenti sono previsti per i giorni 26, 27 e 28 febbraio e primo marzo, il comitato ha affermato che "sulla base dello scenario epidemiologico favorevole (numero di casi, numero di ricoveri, indice di positività a test), della copertura vaccinale della popolazione generale superiore all'80 per cento e nell'analisi dei dati di tutti gli eventi pubblici con grande partecipazione di pubblico, il comitato, supportato dalle evidenze scientifiche disponibili, raccomanda al municipio di non stabilire, in questo momento, alcuna restrizione alla realizzazione del carnevale carioca", si legge nella relazione. (segue) (Brb)