Brasile: Rio de Janeiro, via libera a Carnevale e vaccinazione infantile (2)

- Per quanto riguarda la vaccinazione dei bambini, i tecnici si sono detti favorevoli. "In linea con le evidenze scientifiche finora disponibili, il comitato raccomanda vivamente a municipio di adottare tutte le misure per attuare la campagna di vaccinazione dei bambini, compresa la valutazione dell'eventuale necessità di acquisto diretto dai fornitori" delle dosi di vaccino necessarie. Il comitato è formato da medici, scienziati, professori universitari, specialisti della salute, funzionari del municipio e dal segretario comunale della Sanità, Daniel Soranz. (Brb)