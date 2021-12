Lazio: Cgil, scongiurato aumento addizionali Irpef redditi medio bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stato firmato oggi pomeriggio, tra Cgil Cisl e Uil e l'assessorato al Bilancio della Regione Lazio, un accordo che scongiura, a partire dal primo di gennaio, l'aumento delle addizionali Irpef per i redditi da lavoro e pensione medio bassi. Un primo passo avanti che riprende dopo tanto tempo una discussione complessiva con la giunta sulle addizionali regionali, ripristinando il corretto confronto con le organizzazioni sindacali". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Servirà un impegno importante da parte della giunta e di tutte le forze politiche per centrare gli obiettivi previsti dall'accordo, le risorse da recuperare sono infatti ancora ingenti - continua la nota - Dall'incontro è emersa l'esigenza di rafforzare il sistema delle relazioni sindacali, anche sui temi inerenti le politiche di bilancio e fiscali e sono stati definiti modalità, tempi e obiettivi del percorso da effettuare insieme per garantire nel 2022 una riduzione della pressione fiscale che a oggi è la più alta d'Italia". (segue) (Com)