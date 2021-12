Lazio: Cgil, scongiurato aumento addizionali Irpef redditi medio bassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione - continua la nota della Cgil di Roma e del Lazio - si è impegnata ad adottare una legge con la quale si provvederà a incrementare lo stanziamento del fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale previsto dalla proposta di legge di stabilità regionale 2022, ripartendo le relative risorse e dando priorità alla riduzione dell'addizionale regionale Irpef per i redditi più bassi". "L'accordo odierno prevede inoltre di istituire entro il 10 gennaio un tavolo di confronto che possa definire, entro e non oltre la prima decade del mese di marzo 2022, l'intero impianto del sistema delle addizionali regionali all'Irpef, anche attraverso la qualificazione della spesa corrente. In quel tavolo si discuterà anche di come eliminare le maggiori addizionali introdotte con il commissariamento della Regione Lazio sulla sanità e che ancora permangono rendendo i cittadini e i pensionati del Lazio ancora tra i più tartassati del paese. Nel mese di aprile, poi, si valuteranno gli esiti e le risorse disponibili e si definiranno gli interventi per realizzare concretamente la riduzione della pressione fiscale", conclude la nota del sindacato. (Com)