Regno Unito: compagnia aerea WizzAir acquista 15 coppie di slot all'aeroporto di Gatwick

- La compagnia aerea Wizz Air ha acquistato 15 coppie di slot di atterraggio e decollo all'aeroporto londinese di Gatwick. Secondo il quotidiano britannico "The Telegraph", la compagnia aerea con sede a Budapest ha concluso l'acquisto con la compagnia Norwegian Air Shuttle, che ha abbandonato i suoi voli a lungo raggio durante la pandemia da coronavirus, concentrandosi solo sulle tratte europee. La WizzAir avrà quindi 4 aeromobili Airbus A321 a Gatwick, aumentando il numero a 5 a partire dalla primavera del prossimo anno. Questi nuovi slot serviranno alla compagnia ungherese, per ampliare le sue rotte a corto raggio come parte del suo piano di espansione. "L'acquisizione degli slot all'aeroporto di Gatwick ci permetterà di migliorare la nostra presenza e la nostra posizione competitiva nel mercato di Londra", ha affermato Jozsef Varadi, amministratore delegato di Wizz. (Rel)