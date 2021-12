Brasile: privatizzazione aeroporti, Anac approva bozza di asta del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 16 aeroporti saranno messi all'asta raggruppati in tre blocchi. Il primo blocco relativo agli stati di San Paolo, Mato Grosso do Sul e Parà comprende gli scali di Congonhas e Campo di Marte (stato di San Paolo) Campo Grande, Corumba e Ponta Pora (Mato Grosso do Sul), oltre agli scali di Santarém, Maraba, Parauapebas e Altamira (stato di Parà). L'offerta minima iniziale d'asta per acquistare il blocchi di aeroporti sarà di 525,2 milioni di real (81,1 milioni di euro). Il blocco ha un valore stimato di 11,4 miliardi di real (1,7 miliardi di euro). Il secondo, relativo agli stati di Rio de Janeiro e Minas Gerais, comprende gli scali Santos Dumont e Jacarepagua (nel municipio di Rio de Janeiro) e quelli di Montes Claros, Uberlandia e Uberaba (nello stato di Minas Gerais). L'offerta minima iniziale d'asta per acquistare il blocchi di aeroporti sarà di 324 milioni di real (50 milioni di euro). Il blocco ha un valore stimato di 5,8 miliardi di real (895 milioni di euro). Il terzo blocco, relativo alla regione nord, comprende gli scali di Belem, nello stato di Parà e Macapà nello stato di Amapà. L'offerta minima iniziale d'asta per acquistare il blocchi di aeroporti sarà di 56,6 milioni di real (8,7 milioni di euro). Il blocco è ha un valore stimato di 1,9 miliardi di reali real (293 milioni di euro). (segue) (Brb)