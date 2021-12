Brasile: privatizzazione aeroporti, Anac approva bozza di asta del governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende partecipanti all'asta possono presentare proposte per uno o più blocchi. Il vincitore di ogni blocco dovrà gestire tutti gli aeroporti del blocco. Ogni blocco ha uno scalo di maggiore valore presso gli investitori perché più redditizi e in grado di compensare eventuali perdite con l'amministrazione di altri terminali. La procedura di gara prevede che le società vincitrici dell'asta investiranno 8,6 miliardi di real (1,3 miliardi di euro) durante il periodo di concessione di 30 anni. Un consorzio potrà comprare tutti i blocchi. L'offerta minima iniziale d'asta per acquistare i tre blocchi di aeroporti sarà di 905,8 milioni di real (140 milioni di euro). L'aspettativa è che l'importo incassato sia superiore a tale importo grazie alla concorrenza tra partecipanti. (Brb)