Lazio: Consiglio approva Documento economia e finanza regionale, ok a bilancio consolidato 2020 (2)

- Il Defr è stato approvato come modificato da dodici proposte emendative, tutte riformulate, prima dell'approvazione, dalla Giunta, rappresentata in Aula dal vicepresidente Daniele Leodori. Gli emendamenti originari provenivano tutti dall'opposizione di centrodestra, e segnatamente dai gruppi consiliari della Lega (8) e di Fratelli d'Italia (gli altri 4). Automotive, energia, ambiente, tra cui in particolare uno con riferimento alla Valle del Sacco, assegni di ricerca e dottorati, registro tumori tra i principali oggetti degli interventi emendativi approvati dall'Aula al testo. Il bilancio consolidato è costituito da conto economico consolidato e stato patrimoniale consolidato, relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione del Collegio dei revisori dei conti. Esso ha lo scopo di sopperire alle carenze informative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società; è inoltre uno strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo di enti e società. (segue) (Rer)