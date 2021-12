Difesa: Leonardo, elicotteri da addestramento UH-169B Esercito italiano raggiungono le mille ore di volo in servizio operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due elicotteri bimotore AW169 da addestramento basico dell’Esercito italiano hanno raggiunto recentemente un importante traguardo operativo superando le mille ore di volo. Il primo AW169 è stato consegnato a luglio 2020 al 2° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Sirio”, basato a Lamezia Terme, seguito pochi mesi dopo dalla seconda unità. E' quanto si legge in una nota di Leonardo. L’introduzione dell’elicottero da addestramento di nuova generazione (denominato UH-169B) permette all’Esercito italiano di preparare gli equipaggi per il futuro passaggio operativo sul nuovo elicottero multiruolo avanzato Light Utility Helicopter (LUH), sviluppato sulla base dell’AW169 "dual-use", programma finalizzato all’ulteriore ammodernamento e razionalizzazione della flotta elicotteristica della Forza armata. Unitamente ai due AW169 da addestramento, che agevoleranno il processo di familiarizzazione dell’Esercito italiano con le caratteristiche basiche della macchina durante lo sviluppo del nuovo LUH, viene fornito da Leonardo un pacchetto completo di supporto logistico e formazione per piloti e personale addetto alla manutenzione, per mantenere elevati livelli di disponibilità operativa e capacità di risposta. Il programma LUH - continua la nota - ha l’obiettivo di sostituire progressivamente diversi modelli in servizio ormai da tempo come l’A109, l’AB206, l’AB205, l’AB212 e l’AB412 per rispondere all’evoluzione dei requisiti operativi e beneficia di una catena logistica più efficiente essendo basata su un unico nuovo tipo. L’introduzione dell’AW169 LUH, sviluppato specificatamente per l’Esercito italiano beneficiando della base rappresentata dall’elicottero militare AW169M, permette anche di avvantaggiarsi di sinergie di tipo logistico, operativo, tecnico, certificativo e addestrativo in vista della progressiva crescita della flotta di AW169 degli operatori governativi in Italia. (segue) (Com)