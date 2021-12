Difesa: Leonardo, elicotteri da addestramento UH-169B Esercito italiano raggiungono le mille ore di volo in servizio operativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo aspetto - prosegue la nota - rafforza la possibilità di effettuare operazioni congiunte efficaci e sicure con altri utilizzatori di questo moderno modello di elicottero e rappresenta un importante salto di qualità in termini di sicurezza nazionale, capacità di risposta alle emergenze e costo/efficacia per la gestione dell’intero ciclo di vita del prodotto per i prossimi decenni. Il programma AW169 LUH presenta una configurazione multiruolo avanzata dotata di sistemi di volo e di missione dedicati, tra cui, per citarne alcuni, pattini, il sistema di allarme MAIR (Multi Aperture InfraRed) di Leonardo e un sistema avanzato di comando, controllo e comunicazione per garantire la piena interoperabilità con altri assetti in ambito Nato. L’Esercito italiano riceverà inizialmente 15 AW169 LUH a partire dal 2023. L'Esercito italiano osserva: "Il 2° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito 'Sirio' è il reparto designato per le attività di studio e verifica in volo della variante basica dell’elicottero, al fine di definire le modifiche volte alla sua riconfigurazione nella versione militare LUH". (Com)