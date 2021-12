Imprese: Generali esercita l’opzione di rimborso anticipato di un’obbligazione subordinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali eserciterà l'opzione di rimborso anticipato (call date 8 febbraio 2022) su tutti i titoli di debito perpetuo subordinato in circolazione appartenenti alla serie i cui dettagli sono di seguito riportati: si tratta di titoli perpetui a tasso fisso/variabile per 495 milioni di sterline (583 milioni di euro circa), con una cedola al 6,416 per cento e call date all’8 febbraio 2022. Stando al relativo comunicato stampa, l’importo capitale attualmente in essere è pari a 167.150.000 sterline e prezzo di rimborso al 100 per cento. Il rimborso anticipato delle suindicate obbligazioni subordinate perpetue, prosegue la nota, avverrà l'8 febbraio 2022 in conformità ai rispettivi termini e condizioni. (Com)