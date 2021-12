Roma: Campidoglio, dopo 11 anni firmato nuovo contratto integrativo dei dirigenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata firmata oggi in Campidoglio la pre-intesa per il Contratto collettivo integrativo della dirigenza capitolina. Lo rende noto il Campidoglio. "A distanza di 11 anni dall'ultimo rinnovo è stata apposta la firma dei delegati di Roma Capitale e dei rappresentanti delle sigle sindacali sull'accordo che verrà poi sottoposto alla Giunta per il via libera alla sottoscrizione definitiva. L'entrata in vigore del nuovo contratto è prevista a gennaio 2022 - si legge nella nota del Comune di Roma -. Il nuovo contratto rientra in una strategia complessiva che punta a rendere la macchina capitolina produttiva, efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr e al miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini. Insieme al rafforzamento dell'organico e alla nuova macrostruttura approvata in Giunta a inizio mese, l'intento è quello di innescare un meccanismo virtuoso di sviluppo, incentivazione dei dirigenti e misurazione dei risultati. E anche di rendere attrattivi i ruoli dirigenziali capitolini per intercettare alte professionalità e manager esterni. E' un investimento per il futuro che attraverso il rilancio dell'amministrazione consentirà alla città di affrontare le importanti sfide dei prossimi anni". (segue) (Com)