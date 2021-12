Roma: Campidoglio, dopo 11 anni firmato nuovo contratto integrativo dei dirigenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le novità introdotte, la ridefinizione delle retribuzioni di posizione dei dirigenti, che saranno adeguate a quelle di altri enti locali, come Regione e Città metropolitana. Le fasce di retribuzione passeranno da cinque a sei, dalla più bassa di 40 mila euro annui lordi alla più alta di 92 mila euro. "Attualmente Roma Capitale - continua la nota del Campidoglio - soffre di una carenza nella dotazione organica di circa 80 dirigenti sugli oltre 230 previsti. A febbraio 2022 riprenderanno le prove selettive del concorso pubblico per 42 posti per dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici. Oltre agli strumenti concorsuali ordinari, si farà ricorso anche alle modalità previste dalla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge 80/2021, con l'attivazione, dal febbraio del prossimo anno, delle progressioni verticali del personale interno dal ruolo di funzionario a quello di dirigente, per almeno ulteriori 20 unità. Le graduatorie di entrambe le procedure selettive avranno una durata triennale, che consentirà di avere un bacino da cui attingere per far fronte agevolmente al turnover". (segue) (Com)